Torre Melissa: al via l’VIII edizione del “Wine Jazz Festival”

Con i concerti presso la Torre antica di Torre Melissa e Piazza Castello a Santa Severina, sabato 24 Luglio ha avuto il via l’VIII Edizione del "Wine Jazz Festival". Una realtà artistico culturale, che negli anni sta assumendo sempre più un punto di riferimento nel panorama della cultura Jazzistica nella provincia di Crotone.

Realtà quasi del tutto sconosciuta in questo stupendo lembo di terra, che grazie alla tenacia e lungimiranza della Società Beethoven Acam di Crotone, sta diventando una opportunità artistica in continua evoluzione.

La fusione poi di cultura gastronomica, con il vino in prima posizione, e l’arte ormai millenaria del Jazz, con la presenza non solo di giovani artisti ma di veri veterani di un’arte stupenda, sta diventando ormai un appuntamento estivo di rilievo in luoghi storici dei quali è disseminata la Provincia di Crotone e della Calabria.

Nella splendida e storica Torre Antica di Torre Melissa si è esibito il gruppo “Iorio Quartet Jazz” formato da Lorenzo Iorio alla chitarra, Alessio Iorio al basso, Andrea Paternostro al sax alto, Giacinto Maiorca alla batteria, giovani artisti provenienti dal Conservatorio “S.Giacomantonio” di Cosenza con alle spalle un curriculum artistico di tutto rispetto.

Mentre a Piazza Castello di Santa Severina è stato di scena il Quintetto “Chillcake Jazz” formato da Marco Greco alla chitarra, Carlo Bilotta al contrabbasso, Francesco Caligiuri al sax, Carlo Maria Manna al pianoforte, Francesco Borrelli alla batteria.

Due realtà artistiche molto belle all’interno delle quali, l’irruenza giovanile degli esecutori si è fusa mirabilmente con una formazione accademica ferrea e ben strutturata facendo evidenziare personalità artistiche che nell’arco degli anni saranno certamente inserite nei cartelloni più prestigiosi dei festival internazionali del panorama jazzistico.

Due stupende serate che hanno reso ancora più accattivanti i luoghi dove hanno espresso la loro professionalità e le eccellenze gastronomiche messe a disposizione dalla cantine più prestigiose.

Prossimo appuntamento stasera con il gruppo “Iorio Quartet Jazz” a Santa Severina in Piazza Campo alle ore 21,00.