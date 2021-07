Beach Volley. In Calabria sbarca l’Aibvc Italia Tour 2021

Sarà la Calabria, esattamente il Coolbay Resort di Gizzeria, a ospitare nel fine settimana la quarta tappa del Bper Banca Aibvc Italia Tour 2021 di beach volley.

Così dopo Pesaro, Roma e Bellaria Igea Marina si andrà in una delle regioni più belle d’Italia, in un luogo fantastico che si vestirà a festa per ospitare i più forti giocatori del panorama, provenienti da ogni parte d’Italia. Dallo scorso anno il Tour è legato all’Associazione Italiana Beach Volley Club e all’ente di promozione Asi, l’organizzazione sarà curata nei minimi particolari anche grazie anche al promoter locale.

In campo femminile ci saranno Nicol Bertozzi, vincitrice delle prime due tappe di Pesaro e Maccarese, in coppia con Ludovica Rossi, assieme sono arrivate seconde nella tappa di Bellaria. Non mancheranno le romane Lodovica Langellotti e Milena Stacchiotti. Ad ambire alla vittoria anche Giorgia Gianandrea - Jennifer Luca. Presenti anche Alice Eaco e Alice Pratesi, allenate da Daniela Gattelli.

Non sarà di meno il tabellone maschile, ci saranno Luca Colaberardino e Francesco De Luca, ma anche Kevin Mencaroni e Mattia Bartoloni, sorprese potrebbero arrivare da Casali-Negri e da Del Carpio-Malavolta. Oltre a diverse coppie provenienti proprio dalla Calabria.

Ci sarà un montepremi complessivo di 5mila euro. Oltre ai premi nelle tappe, ce ne saranno altri dedicati ai 10 migliori giocatori (in base alla classifica generale), sia al maschile sia al femminile, per premiare chi ha partecipato di più e ottenuto buoni risultati.

Il Bper Banca Aibvc Italia Tour 2021 rappresenterà non solo un importante momento sportivo, ma sarà un polo di divertimento e svago per tutti gli appassionati. Ci sarà da divertirsi con il villaggio commerciale in cui diverse aziende potranno incontrare i giocatori e semplici appassionati che si troveranno ad assistere alle partite del fine settimana. Uno stand sarà dedicato all’Aibvc con il merchandising ufficiale. Non mancherà il divertimento con giochi interattivi e dj set dal mattino al tramonto.

Le partite saranno trasmesse sulla web tv di OA Sport e OA Plus agli indirizzi www.sport2u.tv, www.oasport.it e www.oasport.it/oaplus in diretta streaming nella giornata di domenica, ovvero nella giornata in cui si svolgeranno le finali e poi spazio ai protagonisti con interviste nel post partita. Tanto spazio anche sui social ufficiali Aibvc in cui si potranno trovare foto, video e interviste, tutte le curiosità.