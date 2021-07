Riattivati i collegamenti in motonave da Vibo Marina alle Isole Eolie

Riattivati i collegamenti dal porto Vibo Marina verso le isole Eolie con le motonavi della compagnia "Savadori navigazione".

Dunque, con i primi di luglio, non solo da Tropea è possibile raggiungere l'arcipelago per eccellenza, ma anche dal porto di Vibo Marina i mezzi navali della compagnia di navigazione vibonese collegano ora la penisola calabra con Vulcano, Lipari, Panarea e, la più gettonata, Stromboli.

E così i due principali porti del litorale vibonese, Vibo Marina e Tropea, sono ormai pronti per affrontare al meglio la stagione turistica appena iniziata.

Anche se i segni della ripresa post-covid sono ancora flebili, il nostro impegno e la bellezza dei nostri luoghi ci infondono forza e fiducia per i prossimi mesi a venire.

La Savadori Navigazione, infatti, anche in questa stagione ha effettuato la regolare assunzione di oltre una dozzina di dipendenti già dalle prime escursioni.

L’obiettivo della compagnia non è solo quello di incentivare il turismo di prossimità, ma anche e soprattutto quello di puntare sul turismo estero favorendo acquisti di prodotti tipici made in Calabria a beneficio di aziende locali che, a loro volta, creano in loco posti di lavoro.