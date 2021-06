Non si arrestano le consegne di vaccini: in arrivo oltre 18 mila dosi

Prosegue come un fiume in piena l’attività di consegna di vaccini anti covid in Calabria. Nella giornata di domani, domenica 20 giugno, è previsto un nuovo carico di ben 18.600 dosi, che saranno consegnate dai furgoni di Sda presso l’hub regionale a Cosenza, da dove poi saranno smistati a Crotone, Lamezia Terme, Melito Porto Salvo e Vibo Valentia.

Complessivamente si tratta di 15.600 dosi di Moderna e 3.000 dosi di Janssen, che una volta smistati saranno consegnati dai militari dell’Esercito Italiano e dai Carabinieri.