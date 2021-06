Crotone. Al via cambio di senso di marcia in via Venezia e via Interna marina

Al via in fase sperimentale dal 15 giugno fino al 13 settembre il cambio dei sensi di marcia in via Venezia (dall’incrocio con via S. Croce fino all’incrocio con piazza Berlinguer) e in via Interna Marina (dall’incrocio con via Osservanza fino all’incrocio con via Poggioreale). Con un’ordinanza dirigenziale il Comune di Crotone ha inoltre istituito il senso unico in via traversa Venezia dall’incrocio con via Venezia fino all’incrocio con via Osservanza.

In pratica i veicoli provenienti da via Poggioreale verso il lungomare, all’altezza di via Interna Marina, potranno svoltare anche a destra verso piazza Berlinguer e proseguire poi verso via Venezia fino all’incrocio con via S. Croce.