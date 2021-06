Crotone. Estate al parco di Pitagora con le Summer Invasion

Estate al Parco e ai giardini di Pitagora con le Summer Invasion. Riparte la rassegna organizzata da circolo Arci Le CentoCittà, Consorzio Jobel, Arci Crotone, Csv Calabria Centro con la partecipazione di decine di associazioni e privati cittadini con il gratuito patrocinio del Comune di Crotone.

Il parco si animerà grazie alle attività, ai laboratori per i bambini, ai concerti, al teatro e al cinema. Il tutto nel rispetto delle misure anti Covid.

Il parco avrà inoltre una postazione per il food, così da far trascorrere piacevoli serate ai cittadini, partecipando alle attività in programma.

La rassegna avrà inizio venerdì 11 giugno, alle 18, con la presentazione del libro “Jungle Force” di Stefano Raiti, alla quale seguiranno il corso Yoga a cura delle Federazione Italiana Yoga e la visione al maxischermo del primo incontro degli Europei di calcio, a partire dalle 21, in cui la nazionale italiana affronterà la Turchia.