Covid in Calabria, Gimbe: “Migliorano dati, occupazione posti letto sotto la soglia critica”

Migliora ancora la situazione dei contagi e la diffusione da Covid-19 in Calabria. Stando al monitoraggio della settimana 26 maggio- 1 giugno della Fondazione Gimbe c’è un miglioramento della performance sui casi attualmente positivi per 100 mila abitanti e sono in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Buona notizia anche per i reparti, dove stando al report la soglia di saturazione dei posti letto è sotto la soglia critica.

La media giornaliera di persone testate per 100 mila abitanti nel periodo 12 maggio-1 giugno, è pari a 130, non molto distante dalla media italiana che è pari a 120.

Mentre in merito alle vaccinazioni è stato completato il ciclo del 20% dei cittadini, mentre il 18.5% ha ricevuto la prima dose. La percentuale di over 80 con ciclo completo è del 70,9% a cui si aggiunge l’ 8,5% di coloro che hanno ricevuto la prima dose. La fascia d'età 70-79 anni con ciclo completo è pari al 41,1%, a questa si aggiunge il 35,3% solo con la prima dose mentre la percentuale di popolazione della fascia d'età 60-69 anni con ciclo completo è pari al 30,3% a cui si deve aggiungere un ulteriore 35,7% solo con prima dose.