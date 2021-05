Vaccini, Calabria pronta per il “Family Vax Day” e per gli over 40

Prosegue spedita la tabella di marcia delle vaccinazioni in Calabria, con l’obiettivo – desiderato da tutti – di tornare al più presto alla normalità. Anche per questo motivo, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, è stato istituito il Family Vax Day, in programma il prossimo 15 maggio.

Un nuovo vax day che permetterà a tutti i soggetti attualmente rientranti nelle categoria vaccinabili di sottoporsi all’inoculazione, nel corso della quale sarà possibile ricevere anche il vaccino Johnson&Johnson. Potranno dunque prenotarsi tutti i soggetti over 50, nonché gli appartenenti a categorie fragili ed i caregiver.

Per l’occasione saranno potenziati tutti gli hub vaccinali della Regione, che permetteranno di aumentare il numero di prenotazioni. L’evento è stato organizzato dalla Regione Calabria, dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile, con la collaborazione delle rispettive Aziende Sanitarie, e servirà da apripista per l’apertura agli over 40, che si potranno prenotare, per la prima volta, tra il 19 ed il 20 maggio prossimi.