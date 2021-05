Rischio Idrogeologico, dalla Regione oltre mezzo milione per Santa Caterina dello Ionio

Nino Spirlì

Il territorio di Santa Cateria dello Ionio sarà oggetto di un importante intervento per la messa in sicurezza a seguito di una serie di eventi franosi. Lo rende noto il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì, che ha approvato un finanziamento per i lavori di circa 525 mila euro.

Intervento che andrà ad assistere quattro zone del territorio, tramite la realizzazione di trincee drenanti, canali di scolo, rafforzamento delle scarpate, regimentazione delle acque, fino alla sistemazione dei versanti ed al ripristino della massicciata di Via Mattia Preti ed alla realizzazione di nuove arginature nel fosso Imbarrata.

“Continua incessante l’attività di questo Ufficio, che svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia dei nostri territori” conclude Spirlì. “Santa Caterina dello Ionio, in particolare, è un’autentica meraviglia della fascia orientale della Calabria. Mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite dal dissesto idrogeologico è un dovere che la Regione ha nei confronti dei cittadini e dei turisti”.