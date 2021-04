Covid. Situazione critica in Calabria: 741 positivi ogni 100 mila abitanti

In Calabria peggiora l'indice relativo ai casi di Covid 19 attualmente positivi. Secondo l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana dal 14 al 20 aprile, sono 741 i casi positivi al coronavirus su 100.000 abitanti.

Rispetto al dato analogo della settimana precedente, si registra una diminuzione del -2,2% dei casi ma la situazione resta comunque critica.

Sempre secondo la Gimbe, in ambito ospedaliero la situazione non è delle migliori. Nelle strutture sanitarie l'occupazione dei posti letto è sopra la soglia di saturazione: in area medica (50%) e in terapia intensiva (31%).

Per quanto riguarda forniture e somministrazioni dei vaccini, la Gimbe riporta che la percentuale di popolazione calabrese che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,1% a cui aggiungere un ulteriore 7,7% solo con prima dose.

Nel dettaglio, nella categoria over 80, la percentuale di soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale è pari al 44,5% a cui aggiungere un ulteriore 21,5% solo con prima dose.

La fascia di popolazione compresa nella fascia di età 70-79 anni la percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale è pari al 6,1% a cui aggiungere un ulteriore 20,1% solo con prima dose.

Infine, nella fascia di popolazione tra i 60 e i 69 anni l'1,8% ha completato il ciclo vaccinale, a questo dato va aggiunto un ulteriore 6,2% solo con prima dose.