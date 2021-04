Viabilità. Verso la conclusione gli interventi di consolidamento della Sp 63

Verso il completamento gli interventi di consolidamento della strada provinciale 63. L’ufficialità viene data da una nota della Provincia di Crotone.

Un anno addietro – si legge in un comunicato - l’ente ha pubblicato il bando di gara per i lavori di consolidamento sulla SP 63 al km10+100 nel territorio del Comune di Cutro, a darne notizia 12 mesi fa l’ex consigliere provinciale con delega alla Viabilità Rino Lerose, un progetto per un importo di 181 mila euro per la messa in sicurezza di uno dei principali punti critici interessati da fenomeni franosi dell’arteria provinciale da oltre dieci anni.

I ritardi nel completamento dell’intervento sono stati dovuti alla mancata attivazione da parte della Regione Calabria dei finanziamenti, che sono stati successivamente sbloccati grazie proprio alla perseveranza ed al lavoro svolto dagli uffici dell’Ente provinciale che hanno messo a punto una variazione che ha consentito di utilizzare parte del ribasso per completare l'opera e realizzare ulteriori lavori necessari.

Grazie all’autorizzazione concessa dalla Regione Calabria – informa l’ente -si è provveduto con il tecnico incaricato a redigere una perizia di variante che la Provincia ha approvato. L’inizio dei lavori è previsto per lunedì 19 Aprile.

“La memoria spesso non aiuta e non soccorre quanti preferiscono e trovano più facile puntare i dito contro chi lavora piuttosto che approfondire, chiedere e conoscere i fatti nell’interesse, davvero, delle nostre comunità”. Dichiara in una nota il Presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Simone Saporito, che aggiunge: “Si ricordano i numerosi interventi avviati e completati sul territorio di Cutro, che hanno visto l'attenzione dell'intera amministrazione provinciale ed in modo particolare del consigliere provinciale delegato alla Viabilità espressione del comune di Cutro Gennaro detto Rino Lerose, si pensi alla Cutro-Steccato (importo 300.000,00 euro), alla Cutro-Crotone (importo 300.000,00 euro), alla frana (importo 181.000,00 euro), al corso nazionale direzione Steccato (40.000,00 euro), tutte azioni portate avanti dalla Provincia di Crotone in solitudine ed in assenza di qualsivoglia contributo da parte di quella parte di politica che oggi è così attiva sui mezzi di comunicazione, e ancora fortemente assente negli uffici dove si collabora, si fa rete, dove si lavora per il territorio, ciascuno portando il proprio contributo reale concreto”.