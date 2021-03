Cassano, comitato a difesa del diritto alla salute chiede postazione ambulatoriale

Francesco Garofalo

Chiedono di “valutare l'opportunità di attivare un ambulatorio dedicato alle patologie Endocrino-Metaboliche in gravidanza ed un ambulatorio dedicato alle patologie Endocrino-Metaboliche in Oncologia” gli aderenti al Comitato Spontaneo di cittadini in difesa del Diritto per la Salute di Cassano all’Ionio, che hanno indirizzato un’apposita lettera al direttore sanitario territoriale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano.

Una richiesta avanzata per via del fatto che l’ambulatorio locale “risulta esserne sprovvisto” da tempo, creando così un notevole disagio in chi è affetto da tali patologie. “Sono certo che il direttore Graziano, sin dal suo insediamento, anche in questa circostanza, verrà incontro alla nostra richiesta” ha dichiarato Francesco Garofalo, portavoce del comitato.