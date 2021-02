Castrovillari Calcio: finisce l’era di Franceschini

Mister Ivan Franceschini non allenerà più la prima squadra del Castrovillari Calcio 1921. A renderlo noto è proprio la società che comunica l'interruzione del rapporto con l’allenatore.

La società in una nota ringrazia Franceschini per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando lui le migliori fortune.

Gli allenamenti odierni sono stari diretti dall'allenatore in seconda Mister Maurizio Balestrieri e dal preparatore atletico Michele Bruni.