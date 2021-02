XX Coppa Rotonda, pioggia di vittorie per il comitato Fisi Calabro-Lucano

Pioggia di vittorie per gli atleti del Comitato Fisi Calabro Lucano in occasione della XX Coppa Rotonda. Il sole tiepido e le temperature rigide hanno accompagnato la competizione nel centro fondo di Monte Scuro. La manifestazione, organizzata dallo Sci Club Rotonda, è valida per il campionato regionale di Tecnica classica ed è stata inserita nel calendario agonistico del relativamente allo sci nordico.

Vittoria nella categoria giovani/seniores - femminile e maschile a: Isabella Salamone (sc Terranova di Pollino); Donata Isabella Colucci (sc Terranova di Pollino); Iole Esposito (sc Rotonda); Giulio Mirarchi (sc Montenero); Francesco Bitonti (sc Montenero); Mario Zupi (sc Camigliatello).

Per la categoria children famminile e maschile under 14 hanno vinto: Stefania Mirarchi (sc Montenero); Antonia Chiarello (sc Montenero); Cristina Succurro (sc Montenero); Giovanni Minardi (sc Montenero); Francesco Loria (sc Montenero); Antonio Todaro (Terranova di Pollino).

Tra gli under 16 hanno trionfato: Karol Antonietta Tiano (sc Montenero); Salvatore Crispo (sc Montenero); Dario Tricoci (sc Montenero); Gianluigi Gualtieri (sc Montenero).

Nella categoria giovanissimi under 12 femminile e maschile trionfo per: Agnese Poggese (sc Terranova di Pollino); Marta Lobarco (sc Terranova di Pollino); Dezia Merandi (sc Montenero); Lorenzo Oliverio (sc Montenero); Pietro Caprara (sc Terranova di Pollino); Ludovico Maria D’Amico (sc Camigliatello).

Under 10: Teresa Loria (sc Montenero); Greta Scarcelli (sc Montenero); Sofia Rosa Tiano (sc Montenero); Emiliano Alberico Tufaro (sc Terranova di Pollino); Giambattista Granato (sc Montenero); Luciano Barberio (sc Montenero).

Under 8: Serafina Succurro (sc Montenero); Asia Carmen Tufaro (sc Terranova di Pollino); Mariangela Lista (sc Terranova di Pollino); Francesco Carravetta (sc Camigliatello).

Grazie alla collaborazione con l’Arsac le piste erano perfette e gli sci club si sono contesi i piazzamenti utili per le qualificazioni nazionali. Le gare sono state combattute, con vittorie assegnate per distacchi minimi, a dimostrazione dell’impegno e della determinazione degli atleti Cal.

Il IV Trofeo “Tonino Esposito”, dedicato ad un fondista lungimirante che si è speso per la promozione dello sci di fondo sul Pollino, è stato assegnato allo sci club Montenero di San Giovanni in Fiore.

In occasione della manifestazione il presidente del comitato FISI Calabro Lucano Bianca Zupi ha consegnato a Iole Esposito, figlia di Tonino e attuale presidente dello sci club Rotonda, il Distintivo d’Argento al Merito assegnato dalla Federazione allo sci club lucano per i suoi 25 anni di affiliazione e attività ininterrotti con risultati di rilievo in campo nazionale e regionale.

Prossime tappe da disputare, il campionato regionale a gimkana e la Granfondo delle Vette, entrambi a marzo (temperature permettendo), a conclusione di una stagione difficile, con un calendario stravolto ma portato avanti con abnegazione dai fondisti del CAL.