Cerchiara, insegnante positiva al coronavirus. Sindaco dispone chiusura scuola

Scuole chiuse fino al 24 febbraio a Cerchiara di Calabria. Il primo cittadino, Antonio Carlomagno, ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito della positività al tampone rapido di una insegnante.

Il sindaco ha comunicato la sospensione per permettere la sanificazione dell’intero plesso sul proprio profilo Facebook. Dopo aver espresso cordoglio ha rivolto un appello ai cittadini di mettersi in quarantena fiduciaria.

Il sindaco ha rassicurato la cittadina di essere “in contatto con le autorità sanitarie preposte per ottemperare alle disposizioni di legge e all’ approntamento dei tamponi molecolari per quanti sono e saranno posti in quarantena obbligatoria per l’emergenza venutasi a creare. Si ringraziano quanti volontariamente hanno manifestato volontà di collaborazione. Daremo prontamente qualsiasi informazione. Ci guida la responsabilità, la legge e soprattutto il rigore scientifico. Le chiacchiere valgono zero”.