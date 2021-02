Verso la Society 5.0, presentato nuovo volume

“Per una transizione ecologica della Calabria abbiamo immaginato che i 404 Comuni della nostra Regione diventino Comunità energetiche rinnovabili. Per questo le abbiamo dotate nel recovery fund di 266 milioni di euro con i quali realizzeremo pannelli fotovoltaici per realizzare strutture smart green, sostanzialmente digitalizzando l’illuminazione pubblica dei Comuni. Su tale premessa andremo a creare una società 5.0 in Calabria che ponga al centro l’uomo e per far ciò abbiamo stabilito di praticare una dialettica di comunità tra Istituzioni e cittadini attraverso accordi volontari di progettazione negoziata”. Lo ha affermato l’assessore regionale all’ambiente, Sergio De Caprio, che ha partecipato nella giornata di ieri alla presentazione del nuovo volume di Verso la Society 5.0, assieme all’assessore all’istruzione Sandra Savaglio.

Il volume, scritto a quattro mani da Anna Rocca Dora e da Paolo Marraffa, ha ricevuto il prezioso contributo di differenti personalità del mondo accademico. Avente lo scopo di portare a discussione le tematiche relative all’ambiente ed alla sostenibilità, si pongono le problematiche le criticità note che, in Calabria, “sono da ostacolo al raggiungimento di una società 5.0” e vanno dunque migliorate ed arginate.

Hanno partecipato al webinar di presentazione del volume i relatori Agime Gerbeti, Michela Mayer e Giovanni Tridente, assieme a Giovanni Aramini e Cinzia Crocè della Regione Calabria. A moderare il dibattito, Andrea Ferriani, della casa editrice Delfino.