Covid-19: la Calabria naviga in buone acque, la conferma arriva dai dati Gimbe

La Calabria naviga in buone acque per quanto riguarda il Covid. A rivelarlo sono i dati forniti dalla Fondazione Gimbe che ha preso in analisi la settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio.

Per quanto riguarda i vaccini, secondo la Gimbe è pari allo 0,80% la percentuale di popolazione che in Calabria ha completato il ciclo vaccinale, contro una media nazionale dell'1,36%.

Complessivamente – fino al 3 febbraio - le dosi somministrate sono andate per l'81% a operatori sanitari e sociosanitari, per il 3% ad ospiti delle Rsa e per il 16% a personale non sanitario.

Segnali positivi arrivano dagli indicatori della Gimbe per quanto riguarda i "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti", "Incremento % dei casi", "Casi testati per 100.000 abitanti" e "Rapporto positivi/casi testati", rispettivamente 442, 5,1%, 911, 9%.

Per quanto riguarda i ricoveri, si riconferma quanto riportato nei giorni scorsi dalla Fondazione (QUI). Restano infatti sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.