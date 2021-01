Mga e Aams: differenze, caratteristiche e costi delle maggiori licenze internazionali

In questo approfondimento vogliamo porre attenzione su due importanti licenze internazionali: da un lato abbiamo l’italianissima AAMS e dall’altro la MGA, ovvero la Malta Gaming Authority. Per ottenerle, in entrambi i casi, è necessario che un operatore segua un procedimento preciso, agendo nel rispetto di requisiti precisi.

Tuttavia non sarà così facile ottenere una licenza, ma si tratta di un plus, di un merito che ad oggi permette di riconoscere le migliori piattaforme sicure.

AAMS (ADM)

Grazie a questo ente sono introdotte normative precise per regolare non solo il comportamento dei fornitori, ma anche degli utenti che giocare su siti casinò online non AAMS e nelle sale terrestri. Tutte le piattaforme che vogliono operare in Italia dovranno rispondere direttamente ai requisiti previsti da tale organo che vuole sostenere il gioco responsabile.

Per farlo fissa il costo dei diritti, ma anche le tasse da pagare sui proventi generati dal gioco entrambe le parti. E ovviamente garantisce anche sicurezza e trasparenza su tutte le attività fatte attraverso i portali. Ciò significa che ha il diritto di bloccare un operatore che non rispetti le leggi del settore.

Le Caratteristiche

L’organo ha la possibilità di accedere ai server dei casino, offrendo totale controllo su depositi, prelievi e ogni funzionamento o attribuzione di vincita ai diversi giochi offerti. Tutto ciò che accade è registrato nel preciso momento in cui il giocatore si iscrive a una piattaforma di scommesse a distanza.

In tal modo si potranno notare con tempestività eventuali irregolarità e correre ai ripari per evitare casi di frode. Così si potrà continuare a incoraggiare i portali e gli utenti a sostenere un comportamento corretto che limiti la dipendenza di gioco.

Il Сosto della Licenza

La nota dolente è sicuramente legata a questo aspetto, di gran lunga superiore rispetto alle licenze ottenibili in qualsiasi altro Paese al mondo. Il costo complessivo può variare da un minimo di 50mila fino a 350mila euro, con la possibilità di operare fino a 9 anni.

MGA

E’ l’organo ufficiale di controllo di Malta, ed è stato sviluppato a partire dal 2001 per regolamentare il settore di gioco, così da prevenire reati, corruzioni o attività di riciclaggio denaro. E’ stato fondato per riuscire a tutelare e regolamentare l’intero ambiente di gioco, prevedendo regolamenti fissi e leggi precise.

Oltre però a fornire le norme per le piattaforme agisce anche come supporto dei consumatori, che sono preservati dal rischio dipendenza. E’ un fondamentale biglietto da visita per riconoscere quali sono i casinò online popolari in Europa.

Le Caratteristiche

Anche questa licenza protegge i giocatori sotto la loro giurisdizione. Sostiene il gioco leale su tutti i portali autorizzati e garantisce che i fondi siano distribuiti in modo equo tra loro. L’organismo non è solo riconosciuto nel territorio maltese, ma ha peso mondiale all’interno del settore di gioco a distanza.

Chiaramente le regole sono costantemente aggiornate per offrire massima attenzione e possibilità di miglioramento in termini di sicurezza al gioco. Tutto ciò che è richiesto agli operatori è di assumersi responsabilità rispetto a tutte le attività presentate: dall’intrattenimento al trasferimento dei fondi di denaro negli account dei giocatori.

Il Costo della Licenza

Come è facile notare anche questa istituzione governativa lotta quotidianamente per mostrare trasparenza ed equità nel settore scommesse, oltre a riparare dalle truffe. La grande differenza tra MGA e l’ente di controllo italiano è legato al costo della licenza.

Per ottenerla bisognerà farsi carico di una tariffa fissata a 25mila euro, che si aggiunge alla richiesta il cui costo è di 2.300€. Per il rinnovo il costo è di 1.500€. La tassa annuale varia in base alla tipologia di licenza e soprattutto ai ricavi dell'azienda; per il primo anno però l’attività è esentasse.