Coronavirus, in arrivo a Castrovillari il vaccino di Moderna

L’ospedale di Castrovillari sarà il primo ad utilizzare il vaccino dell’azienda farmaceutica Moderna in Calabria. Circa 700 dosi sono in arrivo nel corso della settimana, e saranno impiegate per vaccinare la popolazione ultraottantenne.

Questa decisione, maturata dall’Asp di Cosenza, sarebbe stata presa in quanto questo vaccino non necessita di un secondo richiamo, ma viene iniettato in un’unica soluzione. Peculiarità che ha reso preferibile impiegarlo per una prima campagna destinata ai soggetti più fragili.

Prevista nel corso della settimana anche una nuova consegna di vaccini Pfizer, che saranno destinati ai degenti ed agli operatori delle Rsa del territorio.