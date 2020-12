Shopping natalizio, la Polizia scende in campo a tutela delle truffe

In vista degli acquisti per i regali di natale la Polizia Postale ha realizzato una guida per evitare spiacevoli inconvenienti e vere e proprie truffe a danno degli acquirenti.

La possibilità di imbattersi in siti fraudolenti è elevata, e l’esperienza acquisita dagli agenti ha reso necessario questo piccolo decalogo visto anche l’incremento di questo comportamenti delittuosi in corrispondenza del periodo natalizio.

Per evitare potenziali truffe prestare molta attenzione ai prezzi: le offerte a bassissimo costo, spesso seguite da tempi ristretti per ottenere la scontistica, potrebbero celare dei raggiri basati sul modello dell’acquisto d’impulso, che ci stimola ad acquistare rapidamente un prodotto per timore di perdere il vantaggio.

Questo schema, utilizzato lecitamente da molti portali ed aziende, viene purtroppo replicato anche dai malfattori, che sfruttano siti poco noti e con scarse informazioni per sfilare il denaro dei malcapitati che credono di fare un affare ed anche i rispettivi dati personali.

Attenzione anche alle modalità di acquisto in stock, spesso riferita a prodotti di largo consumo presentati a prezzi stracciati. Questo tipo di offerte sono sempre più frequenti e potrebbero trarre in inganno gli utenti meno esperti.

Per i più giovani invece l’attenzione si sposta principalmente sui social network: attenzione a chi pubblicizza capi di abbigliamento firmati a prezzi inverosimilmente bassi, spesso tramite post o brevi video. Questi prodotti sono verosimilmente contraffatti e spacciati per originali, e vengono venduti in questo modo proprio per eludere ogni traccia.

I truffatori si affidano a ricariche su carte prepagate ed a brevi post, riuscendo così a smerciare prodotti che altrimenti verrebbero bloccati.

La Postale ricorda infine che nel 2020 le truffe di questo tipo sono aumentate dell’89,1% rispetto allo scorso anno, e che quindi bisogna stare molto attenti quando si effettuano acquisti online, affidandosi a siti ed aziende certificate.