Crotone-Juventus: negativi gli altri tamponi, si accendono le luci dello Scida

Inizia il conto alla rovescia per l’incontro di calcio tra Crotone e Juventus. Nessun altro “compromettente” tampone positivo al Covid-19 è difatti risultato in queste ore tra gli atleti e i rispettivi staff delle due società calcistiche che dovranno affrontarsi questa sera allo Scida.

La società pitagorica rinuncia così alle prestazioni di Denis Dragus, risultato invece positivo al rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21 (QUI), mentre i bianconeri faranno a meno di CR7, anche contagiato dal Covid nel ritiro del Portogallo in occasione delle gare di Nations League, e poi Ramsey, Dybala, McKennie, che si aggiungono agli infortuni di De Ligt e Alex Sandro.

Ci saranno dunque degli assenti ma il coronavirus per il momento non ferma un’altra attesa partita della serie A. Non resta allora che attendere che l’orologio punti alle 20.45 per far sì che lo Scida ritorni a vivere dopo questa breve sosta e i lunghi mesi senza spettatori.