Covid a Bovalino, consiglieri Nuova Calabria: “Troppi casi, servono misure più restrittive”

“È necessario adottare nell’immediato provvedimenti straordinari di contenimento del virus”. Lo affermano i componenti del gruppo consiliare Nuova Calabria di Bovalino, nel commentare la crescita del numero di casi nel comune reggino, saliti a 19.

“Ribadiamo la necessità di chiudere immediatamente le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, come già fatto in diversi altri Comuni della Calabria che registrano un numero di casi inferiori a quelli di Bovalino. È indispensabile spezzare la catena del contagio tra i ragazzi – continuano i consiglieri – che, essendo spesso asintomatici e dovendo rimanere in contatto nello stesso ambiente per diverse ore, sono tra i principali veicoli di diffusione del virus. Sarebbe opportuno inoltre sospendere il mercato settimanale già da domani per evitare che il virus possa diffondersi anche nei centri limitrofi”.

Numeri dunque allarmanti, che se venissero confermati indicherebbero un preoccupante aumento dei casi difficilmente gestibile. I consiglieri chiedono dunque regole più ferree e chiusure: “Sono misure non più procrastinabili perché il trend in costante crescita dei contagi, in numero decisamente superiore rispetto ai centri limitrofi, rivela chiaramente che il virus sta circolando nella popolazione”, concludono.