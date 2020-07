Novità nel basket calabrese e pagine web da non perdere per gli appassionati di pallacanestro

Negli ultimi mesi si è assistito a diverse novità nell’ambito del basket calabrese; per diverse settimane si è parlato infatti di un possibile passaggio di categoria dell’Us Catanzaro Centro Basket 1996 e, a inizio giugno, è stato ufficializzato il suo salto in Serie B. Nel frattempo anche la Mastria Basket Catanzaro è passata in Serie B aggiudicandosi il titolo sportivo di Scauri, l’epilogo di un testa a testa con la Viola Reggio Calabria nel campionato di Serie C Silver.

Per l’anno prossimo ci si aspetta un campionato di alto livello visto che le squadre calabresi appena entrate in Serie B vantano giocatori qualificati e competenti.

Che siti visiti con frequenza per dare sfogo alla tua passione? Oggi te ne presentiamo alcuni. Partiamo con le migliori pagine web per vedere basket online, se adori seguire le partite in streaming allora non puoi perderti la sezione sportiva di Raiplay, puoi assistere a “basket live” in modo gratuito e con un’ottima qualità video.

DAZN è un’altra applicazione di streaming che ha guadagnato fama, grazie ad essa puoi seguire la serie A, guardare le dirette in HD e conoscere i risultati delle ultime partite. La piattaforma non è gratuita, bisogna iscriversi e dopo un mese di prova senza costi l’abbonamento passa a costare 9,99€ al mese.

NOW TV fa parte di Sky ed è perfetta per guardare le partite di pallacanestro anche dallo smartphone; il vantaggio di questa piattaforma disponibile per Android, iOS, e Smart TV è che l’abbonamento a pagamento può essere attivato per brevi periodi, anche solo un giorno, una settimana un mese, risulta quindi la soluzione perfetta nel caso si voglia guardare una sola partita o quelle di un campionato in uno specifico momento dell’anno.

Se invece vuoi restare aggiornato sulle novità e le notizie del mondo del basket uno dei siti migliori da salvare nella barra dei preferiti è tuttobasket.net che dal 2000 offre news, classifiche e risultati dei campionati italiani, europei e internazionali, NBA inclusa.

Sulla stessa linea si trovano anche pianetabasket.com, basketitaly.it e dailybasket.it.

Tieni in conto che se sei sempre al corrente dell’andamento delle squadre del campionato potresti entrare nel mondo delle scommesse sportive su portali creati apposta come questo sito.

Ovviamente in rete non mancano pagine web in cui poter acquistare magliette di giocatori e squadre famose, quelle della NBA sono le più ambite, i siti affidabili da non perdere per acquistare magliette o canotte di qualità e ad un prezzo onesto sono svariate.

NBAStore.eu è il sito originale NBA per gli appassionati della pallacanestro americana che abitano in Europa, su questo e-commerce si trovano le maglie originali di tutte le squadre oltre a un’infinità di altri accessori come cappellini, calze, felpe e magliette personalizzabili con il proprio nome.

In alternativa vale la pena visitare anche Airness.it, il negozio virtuale perfetto per comprare scarpe da ginnastica (le cosiddette ”sneakers”) e maglie NBA replica di quelle originali oltre a diversi accessori firmati.