Calcio a 5, Leo Tuoto nuovo tecnico Pirossigeno Città di Cosenza

“Do il benvenuto nella famiglia rossoblu a mister Tuoto che ha sposato in pieno il progetto della Pirossigeno Città di Cosenza”. - È quanto dichiara il DG della squadra cosentina di calcio a 5 Ettore David -

“Essere il nuovo allenatore del Cosenza – ha detto Leo Tuoto, nuovo tecnico Pirossigeno Città di Cosenza - è per me una soddisfazione sia personale che professionale: in primis, perché sono orgoglioso di avere finalmente la possibilità di mettermi a totale disposizione della mia città, il che per me è un po' come un ritorno alle origini e un grande onore; poi perché sono entusiasta di poter abbracciare un progetto ambizioso e lungimirante, che spero possa regalare tante soddisfazioni a membri e tifosi di questa squadra”

“Mi preme salutare e Ringraziare – conclude Ettore David - il mister Chiappetta e tutto il suo staff con la quale abbiamo condiviso un anno ricco di soddisfazioni culminato con la promozione in A2, Auguro a lui le miglior fortune professionali”.