Trebisacce, riapre la lungodegenza dell’ospedale cittadino

Riapre la lungodegenza all’ospedale di Trebisacce. È quanto annuncia il sindaco, Franco Mundo che con l’assessore alla sanità Pino Campanella, hanno incontrato presso l’Asp di Cosenza il Commissario straordinario Giuseppe Zuccatelli per discutere della riapertura della divisione di lungodegenza e servizi annessi dell’Ospedale Chidichimo.

Il Commissario straordinario dopo aver ascoltato il primo cittadino e l’assessore si è messo in contatto con Adduci, referente sanitario del presidio ospedaliero Chidichimo di Trebisacce, al quale ha comunicato i provvedimenti da adottare urgentemente e i comportamenti da seguire per riattivare i ricoveri nella lunga degenza. Adduci ha manifestato da subito la propria disponibilità coinvolgendo anche l’ospedale spoke di Castrovillari. Nell’ambito del proficuo incontro sono state sollevate altre problematiche relative al Presidio ospedaliero di Trebisacce che saranno affrontate e discusse nelle prossime settimane.

“Appena risolti gli iter burocratici, speriamo che i ricoveri potranno ripartire. Ma non è questo l’unico argomento discusso con il Commissario, al quale abbiamo illustrato nel dettaglio la situazione del Chidichimo trovando un interlocutore preparato e attento. Nelle prossime settimane, con l’Assessore alla Sanità Pino Campanella, sottoporremo al Commissario Zuccatelli altre problematiche, alla ricerca, che non trova mai sosta, di quelle soluzioni che possano fornire al nostro territorio le strutture che l’accesso ad un pieno godimento del diritto alla salute necessita. Non ci arrenderemo mai”, ha detto il primo cittadino.