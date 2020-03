Emergenza Covid-19: Oss chiedono assunzioni a tempo indeterminato

Riceviamo e pubblichiamo una lettera redatta da un O.S.S della graduatoria di Catanzaro indirizzata al Commissario Ad Acta Saverio Cotticelli, al Direttore del dipartimento tutela della salute Antonio Belcastro e alla governatrice della Calabria Jole Santelli.

***

“Noi idonei delle graduatorie sanitarie calabresi siamo ancora qui in piena emergenza Covid-19, dopo il decreto ministeriale varato oggi in 09/03/2020 dove tutta l’Italia diventa Zona Ptotetta, leggiamo che il governo vuole autorizzare assunzioni straordinarie a tempo Determinato per il periodo dell’emergenza per sopperire all’aumento esponenziale di casi di pazienti affetti dal Covid-19. In Calabria tutti sanno della carenza di personale di tutte le figure del comparto sanità, mancano medici,infermieri,oss,tecnici e tante altre figure, già in una situazione normale siamo in difficoltà figuriamoci ora con il problema relativo al COVID-19 dove si preferisce spostare i dipendenti negli altri reparti facendo fare turni straordinari e spendere tantissimi soldi in più. Ora noi chiediamo di essere assunti facendo scorrere le graduatorie abbiamo il diritto di lavorare e lo vogliamo fare a tempo indeterminato, in Calabria ci sono 130 milioni destinati alle assunzioni ma si vuole usare solo il 10% limitando così le assunzioni e usando i soldi per coprire altri buchi neri della sanità calabrese. Ci appelliamo al Commissario ad Acta Saverio Cotticelli, al Direttore Antonio Belcastro, alla Governatrice Jole Santelli ,che in questa regione malata e corrotta dove vige da troppo tempo la legge dell’illegalità, chiediamo di essere assunti a tempo indeterminato sia ora per sopperire all’emergenza covid-19 sia nella normalità visto che la Calabria ha bisogna di personale sanitario, facendo scorrere le graduatorie vigenti e bloccare i concorsi di figure già presenti in graduatoria.”

Un idoneo O.S.S della graduatoria di Catanzaro