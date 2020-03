Non si imbarcano per giocare la partita contro il Chievo. Cosenza calcio valuta provvedimenti

Non si sono presentati all’imbarco per volare a Verona e disputare la partita di calcio contro la squadra veneta. Così la società Cosenza Calcio ha annunciato di assumere iniziative nei confronti dei due calciatori, Mirko Bruccini e Tommaso D’Orazio che, nonostante fossero stati convocati per la partita Chievo – Cosenza della lega di serie B, hanno rifiutato di imbarcarsi con il resto dei componenti della squadra e dello staff. All’origine della decisione ci sarebbe l’emergenza coronavirus.