Probabile presenza di fosforite in via per Capocolonna. Interdetta parte di litorale

Il commissario prefettizio di Crotone, Tiziana Costantino, ha interdetto temporaneamente il litorale nei pressi di via Taras a Crotone. La decisione arriva a seguito della segnalazione del Nor dei Carabinieri sulla “presenza di fosforite sulla spiaggia per via Capocolonna, 3 all’altezza di via Taras”.

Per questo motivo il commissario ha chiesto al dipartimento Arpacal di Crotone di fare un sopralluogo urgente per avviare gli accertamenti nella zona compresa tra la Stazione Radio e la struttura denominata fratelli Di Maio sas e nello specchio di mare prospiciente.