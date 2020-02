Fiamme Oro, Pesistica olimpionica apre iscrizioni per la sezione giovanile

Dopo la Sezione Giovanile delle Fiamme oro di Catanzaro presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato presso la palestra del Commissariato di Lamezia Terme apre la Sezione Giovanile delle Fiamme Oro disciplina Pesistica Olimpica.

In Via Sen. Arturo Perugini n°2, è prevista dunque l'erogazione dì corsi di pesistica olimpionica - attività ludico-motorie e psicomotricità - riservati ai ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 17 anni. Le informazioni, modalità di iscrizione e costi, sono pubblicate sul sito web della Questura di Catanzaro. L’inizio corsi è previsto per il 24 febbraio 2020.

Oltre il suddetto corso, la palestra sarà fruibile anche dal personale in servizio e quiescenza della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno, nonché dai familiari entro il l° grado di parentela, nei giorni e nelle fasce orarie secondo successive disposizioni del Dirigente del Commissariato di Lamezia Terme.

Gli interessati dovranno far pervenire al responsabile tecnico una serie di documenti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile tecnico della sezione, Assistente della Polizia di Stato Angelo Rizzo al 333.57.75.668 e alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.