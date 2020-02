Frascineto: 50mila euro per scuola dell’infanzia, conclusa riqualificazione

Concluse le operazioni di riqualificazione della Scuola del’Infanzia ubicata nella frazione Eianina del Comune di Frascineto.

I lavori, per un importo di 50 mila euro, sono stati finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del Decreto Crescita 2019, così da garantire l’efficiantamento energetico, la messa in sicurezza degli ambienti, dei servizi , la riqualificazione degli spazi esterni e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Da oggi – dichiara il Sindaco Angelo Catapano -, i bambini in particolare, avranno a disposizione spazi più adeguati per i loro bisogni di esplorazione, di gioco e di relazione. L’Amministrazione Comunale, sin dal suo insediamento, ha ritenuto prioritario, impegnandosi in tal senso, il percorso di attivazione dei lavori di adeguamento per rendere le scuole del territorio sempre più sicure e accoglienti.

Abbiamo ancora una volta – ha proseguito il sindaco -, mantenuti gli impegni e grazie a questi lavori di adeguamento i bambini sono ritornati ad usufruire della struttura.

L’Amministrazione Comunale ha cosi accolto le richieste e in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica e in tempi ristretti hanno consegnati locali idonei con annessa sala per il servizio mensa, nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. A breve sarà anche riqualificato il piazzale antistante con nuovi giochi.

Un particolare ringraziamento – ha concluso il primo cittadino, all’intera amministrazione, alla direzione dei lavori, al dirigente scolastico, all’impresa e alla squadra comunale che ha seguito sin dall’inizio la realizzazione dell’opera.