Karate Juniores, AKC: oro per Valente e bronzo per Sorrentino

Nel pomeriggio di domenica 9 febbraio si è tenuta, sempre al palazzetto di san Mango d’Aquino, la seconda parte delle qualificazioni dedicata alla classe Juniores (under18). Per la Accademia Karate Crotone i giovani Atleti Salvatore Valente, Alessandro Lerose e Francesco Sorrentino si sono confrontati con gli altri karateka calabresi per conquistare la qualificazione.

Dopo il successo degli Assoluti, a guadagnare questo altro importante momento sportivo ci ha pensato il giovanissimo Salvatore Valente che fa sua la medaglia d’Oro salendo sul podio più alto della categoria -50kg aggiudicandosi di diritto anche la qualificazione per la finale nazionale . Altro buon piazzamento ottenuto da Francesco Sorrentino il quale, nei -68kg, si è dovuto accontentare, si fa per dire, della medaglia di Bronzo nei -68kg. Buona esperienza per Alessandro Lerose nei-61kg dove pur non salendo sul podio si è comunque piazzato ad un onorevole 5° posto.

I tre atleti con un Oro, un bronzo ed un 5° posto sono riusciti anche a scalare la classifica per società della classe Juniores che ha dunque visto al 1°posto Sport Karate Curinga; 2°posto Sporting Center Lamezia; 3° Accademia Karate Crotone; 4°posto SGS Fortitudo 1903. Come consuetudine a conclusione della intera manifestazione viene assegnato il trofeo generale sommando i punteggi di tutte le competizioni della giornata sia maschili che femminili e dove la classifica generale finale della intera manifestazione sportiva relativa sia agli Assoluti che ai Juniores ha visto l’ Accademia Karate Crotone salire sul secondo gradino del podio, preceduta da Sport Karate Curinga e seguita al 3°posto da SGS Fortitudo 1903 ed al 4° posto Karate San Marco Argentano. Appuntamento a breve termine, ovvero, per il 23 febbraio, data in cui Salvatore Valente, accompagnato dal maestro

Rosario Stefanizzi e dal coach Angelo Arditi, sarà chiamato a contendersi con tutti i protagonisti delle altre regioni italiane, l’accesso al podio della finale nazionale del Campionato Italiano Juniores in programma al centro Olimpico federale di Ostia Lido.