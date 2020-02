Calcio. Amatori Uisp Over 35. Fiorentina 10 Vis e Vigor Old Boys si contendono il titolo

La terna arbitrale: Antonio Veraldi, Pierluigi Gaetano e Massimiliano Torcasio

Le ultime due quadre titolate del tricolore, la Vigor Old Boys campione in carica, e la Fiorentina 10 Bis, campione nazionale di categoria 2018, classifica alla mano e salvo sorprese, saranno le due squadre che si contenderanno il titolo del campionato amatori Uisp Over 35.

La capolista Fiorentina regola di misura (1-0) i campioni regionali di categoria, gli amatori Pianopoli. Tiene il passo la compagine vibonese, la Vigor Old Boys battendo (2-0) lo Stalettì. Cade al Rocco Riccio di Girifalco la Casa dello Sport, sconfitta (2-0) nello scontro diretto con gli Amatori Piazza San Rocco.

Festa del gol fra il Borboruso bel Cuore e gli Amatori Amami Mac 3, risultato finale (7-2). Infine pareggio (1-1) fra L’Fc Girifalco ed il Lamezia Golfo. Ha riposato il Real Filadelfia.

La seconda giornata del girone di ritorno vede quindi la Fiorentina 10 Bis con 34 punti, seguita dalla Vigor Old Boys a quota 29; riprendono nuovamente la terza posizione gli Amatori Piazza San Rocco con 24 punti a danno degli Amatori della Casa Dello Sport rimasti fermi a quota 22 punti, come non muovono la classifica il Real Filadelfia con 20 punti e gli Amatori Pianopoli con 17.

Il Borboruso Nel Cuore con 14 punti stacca momentaneamente l’FC Girifalco con 12 punti. Il fondo della classifica vede il Lamezia Golfo con 7 punti, l’Asd Stalettì con 5 e l’Amami Mac 3 a 3 punti in classifica.

Nella prossima giornata di campionato saranno di scena due gare molto interessanti; il Real Filadelfia che necessita di un risultato utile per non staccarsi dalle prime posizioni i classifica ospiterà gli Amatori Pazza San Rocco che non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole coltivare le ultime flebili speranze di vittoria finale; i campioni nazionali della Vigor Old Boys che devono necessariamente tenere il passo ospiteranno i campioni regionali degli Amatori Pianopoli alla ricerca di punti per un migliore piazzamento nella griglia play off.