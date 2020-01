Pallacanestro Viola al sindaco di Reggio: “Intitolare via o piazza a Kobe Bryant”

La Pallacanestro Viola ha chiesto ufficialmente al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, al presidente della commissione toponomastica comunale, Giuseppe Cantarella, di intitolare alla star del Basket Kobe Bryant una via o una piazza di Reggio Calabria.

"Siamo ancora completamente scioccati dalla notizia della morte di Kobe. Tuttavia il lutto deve cominciare a lasciare spazio all'azione, perché l'eredità del "nostro" campione non vada perduta nella nostra città”. Da qui la richiesta, dato che come scrive la società “Reggio è parte di questa grande storia, perché l'eredità non vada perduta. Sappiamo bene che la legge impone dei limiti ma crediamo che in un caso così importante essi possano e debbano essere superati”.

Mamba aveva vestito i colori della Viola da bambini, quando il padre Joe aveva giocato nella squadra reggina. La sta è deceduta con altre sette persone a Los Angeles a causa di un incidente aereo.