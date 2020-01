Stage LND: trionfa la U17, ottime indicazioni per i tecnici Albanese e Sanfratello

U17 Calabria

Si è conclusa con la vittoria della Rappresentativa U17 LND contro i pari età del CR Calabria la due giorni di stage della LND al Centro Tecnico Federale di Catanzaro. Ottime indicazioni per i tecnici Albanese e Sanfratello rispettivamente alla guida di Under 16 ed Under 17.

Nella gara amichevole giocata questo pomeriggio tra i giovani convocati per la LND e quelli convocati da Mister Mantuano per la Calabria, alla prima uscita ufficiale, si è visto un divario importante, soprattutto nella prima frazione di gioco dove i ragazzi della Calabria sono apparsi fragili ed insicuri, soprattutto in difesa, lasciando spazio alle incursioni degli avversari.

Cagnale con una tripletta mette il sigillo ad una gara da incorniciare, mentre Peluso, Basile e Tavarone realizzano le altre reti con cui si chiude il primo tempo. Da segnalare il rigore parato da Schiavello al giovane Caracò. Nella ripresa Mantuano mette le cose a posto, registra la difesa con gli inserimenti di una linea tutta nuova e la Calabria rischia poco, subendo le due reti degli ospiti solo su due rigori realizzati da Larotonda e Laguardia.

Nel mezzo la bella rete di Giordano che si invola dopo aver rubato palla sulla linea del centrocampo e non lascia scampo a Fares battendolo con un preciso rasoterra.

“Fare una valutazione sul match di oggi è impensabile: sapevamo che saremmo andati incontro a grosse difficoltà considerato che era la prima uscita stagionale e la squadra è stata allestita con ragazzi di società partecipanti al campionato Èlite. Naturalmente la Rappresentativa che verrà fuori sarà molto diversa da quella di oggi, ma per andare incontro alle esigenze della LND abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Non è stato tutto da buttare, comunque, anzi in alcune fasi della gara ho visto buone idee di gioco dei ragazzi. E’ stato importante conoscersi ed avviare il percorso che ci porterà al TDR2020 con una rosa che sono certo avrà grosse qualità. Ringrazio i ragazzi per la disponibilità messa in campo e la LND per l’opportunità che ci ha dato”. Ha dichiarato il tecnico Mantuano a fine gara.

Dal canto suo Andrea Albanese, tecnico della U16 LND, ha affermato: “Lo scorso anno siamo stati benissimo e quest’anno ancora meglio. E’ stata una due giorni proficua dal punto di vista tecnico poiché il territoriale del sud è lo stage che mi ha dato maggiori indicazioni positive. Torno a casa con una base di calciatori importante per poter completare il lavoro di scouting iniziato con gli altri due raduni territoriali del centro e del nord. Ringrazio il CR Calabria per l’ottima organizzazione e soprattutto il Presidente Mirarchi per la sua grande ospitalità e competenza che dimostra in ogni occasione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Mister Sanfratello: “Ci siamo divertiti, abbiamo lavorato bene e sono contento che dalla partita ci siano state buone indicazioni da ambo le squadre. Grazie al CR Calabria e complimenti di cuore per la struttura che è a disposizione delle società, davvero eccellente”.