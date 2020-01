Strongoli. Provincia e Comune si accordano sui lavori della palestra del Liceo scientifico

Lo sport è aggregazione e strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo non solo fisico, ma umano e culturale, essenziale per i giovani ragazzi e fondamentale soprattutto in territori come il nostro che hanno fame di luoghi e spazi.

È perseguendo tale obiettivo che stamane, Provincia di Crotone e Comune di Strongoli, hanno voluto insieme e concordando modalità e tempi dare una tempestiva risposta alla legittima richiesta della comunità di Strongoli e dei ragazzi, oltre trecento, per avviare i lavori di ripristino della palestra del Liceo Scientifico.

Presenti all’incontro il Presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila ed il dirigente del settore architetto Nicola Artese insieme al commissario straordinario del Comune di Strongoli Umberto Campini. A conclusione dell’incontro i presenti hanno concordato di affrontare congiuntamente le spese necessarie attraverso la sottoscrizione preliminare di una convenzione tra i due enti, che stabilisca e regolamenti sia le competenze che le risorse finanziarie da erogare.

Il Comune di Strongoli, attraverso i commissari, potrà in tal modo intervenire con risorse proprie per eseguire i lavori nella struttura. “La Provincia di Crotone - ha spiegato il presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila - ed il Comune di Strongoli hanno scelto la strada della concertazione e della collaborazione, l’unica che può consentire nonostante le difficoltà economiche e la carenza di risorse finanziarie, di dare risposte tempestive ai territori, in questo caso ai tanti ragazzi e ragazze di Strongoli che potranno ritornare a fare sport.”