Porto Reggio: sindaco incontra il nuovo Presidente dell’Autorità Portuale

Mario Paolo Mega, Giuseppe Falcomatà

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha ricevuto ieri mattina a Palazzo San Giorgio la visita istituzionale del nuovo Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Paolo Mega.

Nel corso dell'incontro, proficuo e cordiale, il Sindaco ha ringraziato il neo Presidente Mega per la disponibilità dimostrata all'ascolto delle istanze territorali nella fase di avvio della governance dell'Autorità Portuale.

L'incontro è stato anche l'occasione per ribadire da parte del primo Cittadino, l'assoluta contrarietà delle istituzioni e della comunità reggina e villese, espressa anche formalmente attraverso l'invio di dettagliate relazioni tecniche e deliberazioni ufficiali degli Enti territoriali, all'ipotesi di spostamento del molo di attracco per il trasporto marittimo dei mezzi pesanti al porto di Reggio.

Una presa di posizione della quale il Presidente Mega ha preso atto, rassicurando il primo Cittadino sul fatto che nessuna decisione sarà presa in merito senza il consenso degli Enti territoriali interessati dal progetto.