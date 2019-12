Miss Italia sbarca in Calabria e da consigli: “Puntate sulla semplicità”

Ha raccontato, a mesi di distanza dalla sua incoronazione, l’esperienza che sta vivendo. Protagonista è Carolina Stramare, Miss Italia 2019, che in occasione degli impegni che la vedono in Calabria ha elargito diversi consigli, come “puntare sulla semplicità, rimanere coi piedi per terra e trasmettere positività".

“Ogni giorno - dice Carolina - ho l'opportunità di conoscere persone nuove, oltre che settori e ambienti stimolanti. La vita cambia radicalmente, ma essere Miss Italia è un'avventura bellissima". E, alla fine, la giovane non si fa neanche scappare l'invito a tornare in Calabria rivoltole dalla CarliFashionAgency, esclusivista regionale del concorso. "Spero di essere con voi nel corso del tour estivo di Miss Italia - dichiara la vincitrice dell'80esima edizione della storica competizione - e, dunque, di far tappa nuovamente in questa meravigliosa terra. Ritornare mi piacerebbe moltissimo".

Entusiasti, e già alle prese dell'organizzazione di Miss Italia Calabria 2020, dunque, i titolari della Carli Fashion, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, che assicurano grosse novità per l’edizione 2020. "Lo scorso ottobre - spiegano gli agenti calabresi - abbiamo realizzato la prima selezione provinciale di Miss Italia Calabria 2020, segno che stiamo già lavorando alla nuova stagione, che entrerà nel clou nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Anche per quest'anno - proseguono - punteremo sulla valorizzazione della bellezza intesa come genuinità delle partecipanti e riscoperta del territorio. Sarà, come sempre, una straordinaria avventura".