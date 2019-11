Calcio. Serie B. Cosenza-Spezia (1-1), al San Vito un pareggio che scontenta tutti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Pareggia il Cosenza al San Vito: l’anticipo della 14a giornata di Serie Bkt si conclude dunque con un 1-1 tra la formazione bruzia e lo Spezia: un risultato, quello di ieri sera ala Marulla, che però non accontenta nessuna delle due formazioni.

I rossoblù passano per primi ma poi si fanno riprendere nella ripresa. Primo pericolo dallo Spezia: un tiro di Gudjohnsen termina largo. Il Cosenza reagisce pochi minuti dopo, sul diagonale di Rivière, Scuffet allunga il braccio sinistro e devia in angolo.

La partita non offre molte occasioni ma prima dell’intervallo la squadra di Braglia la sblocca: una strepitosa intuizione di Kanouté che conclude da centrocampo, e Scuffet smanaccia oltre la traversa.

Sul calcio d’angolo successivo Baez pennella sul primo palo dove irrompe Rivière. L’attaccante del Martinica devia alle spalle dell’estremo difensore spezzino.

Il secondo tempo si apre con il tentativo di Machach ma anche questa volta Scuffet è superlativo. La parata del portiere mantiene in vita lo Spezia che trova il pareggio con Ragusa al termine di un’azione manovrata.

Il Cosenza torna in attacco, specie dopo che gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Ramos. Sciaudone conclude alto al 28′, poi la squadra di Braglia schiaccia lo Spezia ma con poca incisività.

L’incontro è iniziato con i tifosi del Cosenza che poco prima dell'inizio della partita - hanno omaggiato i Vigili del Fuoco con uno striscione ed un coro. Dopo i recenti eventi, una manifestazione di stima ed affetto verso i pompieri che ha rinnovato il sentimento di reciproca vicinanza.