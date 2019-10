Palmi, avviate analisi tecniche per il Psc e il Piano Spiaggia

Sono in fase di ultimazione le analisi tecniche per arrivare all’approvazione di alcuni strumenti strategici per la gestione del territorio, alberghi, ristoranti, residence e altre attività collegate al turismo. In merito invece alle modifiche al piano strutturale, è allo studio la riduzione del centro storico, eliminando la fascia compresa tra via Vittorio Veneto e via Pizi.

Per quest’ultima è prevista la destinazione urbanistica "B" con intervento diretto.L'ufficio tecnico comunale di Palmi ha ricevuto il necessario atto di indirizzo per la progettazione dei Pau (Piani Attuativi Unitari) finalizzati all’attuazione del Psc nelle zone con destinazione urbanistica "B - completamento" e "A - Centro Storico".

Il Comune di Palmi ha inoltre riavviato i lavori per il Piano Spiaggia, bloccato ormai da diversi anni. A tal proposito, in stretta collaborazione con gli uffici competenti degli Enti sovraordinati, si sta lavorando per adeguare la linea di battigia a quello che è lo stato attuale della costa, inserendo le aree che nel corso degli anni sono state soggette ad erosione o ripascimento. Ultimate le procedure tecniche e amministrative necessarie, si potrà proseguire con le assegnazioni sulla base delle procedure provvisorie già avviate.

È stato già avviato con i competenti uffici regionali un positivo dialogo per chiarire, nel Regolamento Edilizio vigente, nell'ambito della Zona "C" interessata dalla cosiddetta "167" (lotti mono/bi familiari), che potranno essere mantenuti gli originari parametri attuativi sia come indici di densità edilizia che come tipologie. Nello stesso ambito è allo studio la normativa per consentire l’esecuzione dei lavori nei lotti non completati. Inoltre, continua il confronto con i la Regione in merito al Pru (Programma di Recupero Urbano), per il quale si sta tentando di arrivare ad una soluzione dell'ormai ultradecennale problematica in zona Pille.

Quello dell’assessorato ai servizi tecnici e degli uffici comunali è un lavoro continuo, magari silenzioso, che richiede tempi lunghi, fatto di iter amministrativi complessi e, talvolta farraginosi. Quelli in corso d’opera sono tutti interventi che incideranno positivamente e profondamente sulla pianificazione e gestione del territorio; essi sono volti a dare sviluppo alla città attraverso un nuovo slancio economico, favorendo gli investimenti nel campo turistico che ne valorizzano la sempre declamata e riconosciuta vocazione.