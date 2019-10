Crotone. Adeguamento sismico: pubblicato bando concessione contributi ai privati

Giuseppina Felice

E’ stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di Crotone, l'avviso per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati (di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 532/2018, redatto secondo i criteri e indirizzi delle delibere di Giunta Regionale n.393 del 13.10.2016 e n. 67 del 19.03.2019 e del Decreto n. 10204 del 20.08.2019. A renderlo noto e l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppina Felice.

Entro il termine perentorio di 60 giorni, i cittadini che intendono aderire all’iniziativa, dovranno presentare la richiesta di contributo al settore 4 LL.PP. Il Responsabile del Procedimento individuato per tale azione, Ing. Francesco Ciccopiedi, curerà l’istruttoria delle istanze prodotte dai privati.

“In un territorio nel quale il costruito risulta fortemente vulnerabile dal punto di vista sismico, è necessario porre l’attenzione sulla sicurezza degli edifici e dunque, opportunità che consentono di accedere a contributi per questo tipo di lavori, vanno colte con priorità assoluta. Inoltre, in un momento storico difficile per professionisti e imprese, attraverso canali come questo, si possono generare occasioni lavorative importanti” dichiara l'assessore Giuseppina Felice.