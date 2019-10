Triathlon Race 2019, a Palmi 89 atleti provenienti da ogni parte d’Italia

Sono stati 89 gli atleti, provenienti da ogni parte d'Italia, dal Veneto alla Sicilia, che ieri hanno disputato la competizione nazionale di Triathlon Race 2019. Nella splendida cornice della nostra Tonnara, davanti a un mare cristallino, i triatleti si sono cimentati nelle discipline di nuoto corsa e ciclismo, incoraggiati da un pubblico numeroso e caloroso.

«È stata per noi motivo di grande orgoglio l'ottima riuscita della manifestazione nata dalla collaborazione del nostro assessorato allo sport con le associazioni Atlas di Cosenza e 6.15 di Treviso – ha dichiarato il Consigliere delegato allo sport Giuseppe Magazzù - riuscendo a offrire non solo una giornata all'insegna dello sport ma anche un momento di grande spettacolo e di promozione del territorio».

La competizione, unico evento nazionale in Calabria, ha anche assegnato i titoli regionali per le categorie. È stata una giornata ricca di entusiasmo, resa perfetta in ogni sua fase grazie ad una preparazione programmata ed alla collaborazione e la grande professionalità dell'ADPS Mimmo Arena, che ha preparato il campo gara destinato al nuoto e ha garantito la sicurezza, le società sportive Kolbe e Nettuno Nuoto, al Prof. Mario Siciliano, al Prof. Stefano Loprevite, al nostro Corpo di Polizia Locale, le forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, la Croce Rossa Italiana che insieme al Dottor Raffaele Perelli, medico ufficiale della gara, e il Dottor Francesco Ranuccio si sono occupati della sicurezza sanitaria, l'ANPANA, la PROCIV, il gruppo canoisti, il Lido La Lampara che ha ospitato l'evento, a tutti gli sponsor che ci hanno supportato e i volontari che con grande impegno ci hanno accompagnato durante tutta la manifestazione.

«Le attestazioni di stima del Presidente del CONI Maurizio Condipodero e del Presidente del CIP Calabria Antonino Scagliola si sommano ai numerosi elogi spontanei di tutti gli intervenuti nonché dei giudici di gara – aggiunge Magazzù - Un grande successo quindi, che ancora una volta dimostra l'attenzione che l'Amministrazione rivolge allo sport come imprescindibile strumento di inclusione, di collaborazione e partecipazione collettiva, caposaldo di una società che punta alla crescita sociale ed umana. Abbiamo voluto investire e promuovere una disciplina poco diffusa sul nostro territorio ma dal grande valore atletico, il risultato ottenuto ci consente di pensare con fiducia già alla prossima edizione che vista l’ottima riuscita alzerà il livello di gara alla competizione SILVER».