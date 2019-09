I Vip come nascondono la calvizie? Con la Tricopigmentazione

Il problema delle calvizie, ovvero della perdita di capelli spesso prematura, affligge buona parte della popolazione mondiale. Si tratta di un disagio molto grande perché impossibile da nascondere: la mancanza di capelli è esplicita e può causare disagio con sé stessi, perdita di autostima e problemi nella relazione con gli altri.

Del resto il problema della calvizie non è esclusivamente della gente comune, anzi. Noterete che sono sempre di più i VIP che scelgono di rasarsi la testa e una domanda viene spontanea, perché se hanno una bellissima testa rasata tutta piena di puntini (la ricrescita dei capelli) la rasano?





La tricopigmentazione





Ebbene sì, di solito chi ha molti capelli cerca di portarli con le acconciature più stravaganti, invece molti hanno questa testa rasata.

Le riviste di gossip spesso sollevano il dubbio che questa decisione provenga dalla volontà di nascondere problemi di calvizie, magari prematura. Così la soluzione rispetto a piccole stempiature o calvizie premature diventa la rasatura a zero con la tricopigmentazione.

La tricopigmentazione è una tecnica di tatuaggio non permanente, consiste nell’iniettare il pigmento bioriassorbibile solo sul primo strato superficiale della pelle in modo da poter valutare con il passare dei mesi la giusta colorazione o forma da applicare.

Il tatuaggio capelli, chiamato più correttamente Tricopigmentazione è la soluzione immediata e veloce per dare l’illusione di avere dei capelli e nascondere la calvizie.

I trattamenti di Tricopigmentazione di Toni Belfatto (esperto internazionale di questo tatuaggio semipermanente) hanno una durata variabile in base alla quantità di capelli da tatuare ma comunque dalle 2 ore in poi, un lasso di tempo sicuramente accettabile per avere risultati stupefacenti.





La rasatura? Non è obbligatoria





Il problema sorge quando non ci si sente a proprio agio con una rasatura completa, specie in età ancora abbastanza giovane. Non tutti sanno che la tricopigmentazione è una soluzione accessibile per i casi di calvizie e stempiature, e non è obbligatoria la rasatura completa dei capelli.

Il tatuaggio capelli, permanente (solo in certi casi viene consigliato) o semipermanente, può essere una soluzione ideale per tutti coloro che hanno un problema di diradamento dei capelli o di calvizie precoce, anche in condizione di alopecia totale.

Problemi come la stempiatura possono essere facilmente risolti grazie all’uso di pigmenti ad hoc, anallergici e bioriassorbibili, e grazie all’uso di tecniche avanzate, in certi casi tridimensionali, si effettuano particolari di tatuaggio capelli che permettono di ottenere un risultato completamente naturale, in pratica indistinguibile all’occhio rispetto ai capelli naturali, l’unica differenza può essere al tatto, dove si sente che non c’è il capello.

Il tatuaggio capelli, se effettuato bene da parte di professionisti del settore, consente di ottenere un risultato molto naturale e soddisfacente che può restituire confidenza in sé stessi e nel rapporto con gli altri.





Pensate di avere un consulto per un trapianto capelli ma non siete convinti?





Prima di optare per un’opzione così drastica, considerate prima la soluzione non dolorosa, economica e subito visibile del tatuaggio capelli che può aiutarvi a vivere meglio anche i piccoli cambiamenti sgraditi della vita, come una piccola stempiatura o un inizio di calvizie nonostante la giovane età.

L’unico consiglio che possiamo darvi è quello di rivolgersi a professionisti del settore.