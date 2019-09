Campionati riprese subacquee a Tenerife. Oro e argento per due calabresi

Tripudio di bandiere tricolore a Tenerife dove si sono tenuti i campionati mondiali di riprese subacquee CMAS. Primo e secondo posto per due atleti calabresi Francesco Sesso e Alessandra Pagliaro che hanno vinto rispettivamente la medaglia d’oro nella categoria macro ai mondiali di fotografia subacquea di Tenerife e quella d’argento con la nazionale italiana.

Numerosa la rappresentanza italiana che ha partecipato con il capo delegazione FIPSAS Mario Genovesi, con il D.T. Michele Davino, gli atleti fotosub Guglielmo Cicerchia, Francesco Sesso, Iwona Molsa, Alessandra Pagliaro e gli atleti videosub Gian Melchiori e Elena Franchini.

Durante il galà di presentazione sono sfilate in un gioioso clima olimpico, tutte le rappresentative nazionali che hanno mandato nell' isola delle Canarie, i loroigliori atleti. Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, ha espresso grande soddisfazione, affermando che “ancora una volta due atleti calabresi salgono sul podio più alto di una competizione mondiale. E’ un ulteriore motivo d’orgoglio per una terra che continua ad imporsi in diverse discipline di livello internazionale e che vuole cancellare per sempre, anche attraverso lo sport, lo stereotipo con cui viene spesso presentata la sua immagine dalle pagine dei grandi media nazionali ed internazionali”.