Figc: l’Olympic Rossanese si ritira, ripescate Vigor Lamezia e Sporting Catanzaro Lido

Il CR Calabria comunica che a seguito rinuncia alla partecipazione al campionato di Eccellenza della società Olympic Rossanese, il Consiglio di Presidenza ha deliberato di integrare gli organici dei campionati di Eccellenza e Promozione attraverso i ripescaggi delle società Vigor Lamezia Calcio 1919 nel massimo campionato regionale e della società Sporting Catanzaro Lido in sostituzione della società lametina nel Girone B di Promozione. Riformulati i nuovi calendari con l’inserimento delle due formazioni.

Il Presidente Mirarchi al termine della riunione: “Ci dispiace registrare la rinuncia al campionato di Eccellenza di una società storica e prestigiosa come l’Olympic Rossanese per ragioni organizzative. Di contro, l’esigenza di mantenere altamente competitivi e dignitosi i massimi campionati regionali ci rende necessario ammettere la Vigor Lamezia e lo Sporting Catanzaro Lido in Eccellenza e Promozione nel rispetto delle graduatorie pubblicate sui Comunicati Ufficiali”.