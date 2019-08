Gerace: al via a terza edizione del “FisarmonJerax”

Domenica sera ha avuto inizio ufficialmente la terza edizione del “FisarmonJerax” che si svolge all’interno della splendida cornice della Chiesa Monumentale “San Francesco D’Assisi” di Gerace, con la prima di una serie di concerti in programma nel cartellone artistico diretto dal M° Antonio Orlando.

L'esibizione del Trio Astor, pianoforte, violino e fisarmonica (M°Ficara, M° Vilardi e M° Cassano), ha entusiasmato il numeroso pubblico presente.

Dopo l'introduzione del presidente della “Fondazione Città di Gerace” Anselmo Scaramuzzino, che ha voluto rimarcare come la buona musica si incastona perfettamente nel contesto architettonico di pregio che Gerace offre e al contempo può aiutare a far riscoprire il notevole retaggio storico-artistico meritevole di degna attenzione da parte della cultura nel panorama nazionale, è toccato al Sindaco della Città di Gerace Giuseppe Pezzimenti fare gli onori di casa, soddisfatto nel vedere anno dopo anno crescere l'evento sostenuto dalla sua Amministrazione con l'ormai partner consolidata Fondazione.

Il prossimo appuntamento, è fissato alle 21.30 di lunedì 26 Agosto, con il secondo spettacolo in programma “Effeduo” in concerto, recital per violino e pianoforte, a cura del M° Debora Fuoco e M° Nico Fuscaldo.

Martedì 27 agosto, con inizio alle 21.30, è previsto lo spettacolo “Armonie della sera” concerto dei Maestri M° Terranova, M° Garruba e M° Spezzano.

Il quarto appuntamento del 28 agosto, sempre dalle ore 21.30, è con il “Gran galà della musica”, Filippo Arlia presenta “Francesco Allegro e Giovanni De Vito in magie plastiche”.

La Terza Edizione del “FisarmonJerax” si conclude giovedì 29 agosto con il “Gran Galà degli Allievi” dalle ore 10.00 con il concerto di fine corsi con cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alle masterclass.