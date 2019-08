“Marina di Gioiosa è orgogliosa”, mega striscione per il tycoon Rocco Còmmisso

Un grande striscione lungo ben 8 metri e alto 1,5 con una scritta ricolma di affetto accanto alla foto del top manager emigrato negli Stati Uniti quando aveva appena 13 anni: “Marina di Gioiosa Jonica è orgogliosa di Rocco Còmmisso, figlio illustre di questa terra”.

Così la comunità della cittadina reggina ha voluto rendere omaggio al neo-patron della Fiorentina Calcio, nato 70 anni fa proprio a Gioiosa Marina (sulla costa est della provincia metropolitana), e che ha preso il suo nome di battesimo da San Rocco, patrono di Gioiosa Superiore, dove il santo viene festeggiato e solennemente ogni 16 agosto.

L’enorme striscione è comparso proprio in occasione dell’onomastico di Rocco Còmmisso come un affettuoso omaggio nato dall’iniziativa dell’Associazione dei Commercianti locale.

Già il 26 luglio scorso, in verità, con una lettera aperta un Comitato spontaneo di cittadini e di imprenditori di Gioiosa Marina aveva già invitato il tycoon italo-americano a tornare nella sua città natale, dove sarebbe stato “degnamente e adeguatamente festeggiato ed osannato”.

Quanto allo striscione ferragostano, l’autore della lunga foto e che fa da sfondo alla frase, è l’artista Angelo Laganà, di Roccella Jonica, amico fraterno e collega di Ezio Greggio fin dai tempi di Telebiella (nel lontano 1972), appassionato di calcio, fotoreporter sportivo, giornalista e già ideatore-direttore delle riviste di calcio-club e nazionale “Roma Mia”, “Italia Mia” e “RegginAlè” nonché noto cantautore.

“Ho impiegato un’intera notte per far combaciare perfettamente ben 11 fotogrammi allo scopo di avere una lunga veduta di tutta la spiaggia e del mare da punta a punta di questa costa definita la conca d’oro” afferma fiero del suo capolavoro Laganà che, di casa a Cuba con la sua fisarmonica midi, ha composto canzoni per Mino Reitano ed ha scritto alcune sigle musicali di successo per trasmissioni sportive nazionali e anche per taluni campionati del mondo di calcio.