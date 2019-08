Estate: sulla spiaggia di Palmi il Vertical Summer Tour 2019

A Palmi 3 giornate di sport, animazione e la musica di Radio Deejay. Giovedì sul Palco Chicco Giuliani. Tanti gelati Mini McFlurry in omaggio, tornei sportivi, lezioni e gare di SUP. Il Villaggio Vacanze itinerante triplica la sua offerta con 1.500 mq di allestimento vista mare ad ingresso libero gratuito.

Il Villaggio Vacanze itinerante più celebre d’Italia torna a Palmi, che sarà quinta tappa dell’edizione 2019. Il format di animazione sosterà martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto sulla spiaggia libera del Lungomare Costa Viola portando anche quest’estate 2 giornate di sport, musica e animazione ad ingresso totalmente libero e gratuito.

Al calar del sole il divertimento non tramonta: per festeggiare il Ferragosto con la grinta giusta ospite d’eccezione nel pomeriggio di giovedì 15 agosto sul palco del Village, a partire dalle ore 17.30, sarà Chicco Giuliani. Volto di Radio Deejay e conduttore, con Sarah Jane, del programma “Megajay” in onda ogni week end, Chicco Giuliani ha partecipato a due edizioni della Molo Street Parade di Rimini dividendo la consolle con djs e producer di fama mondiale e nazionale, come Craig David, Plastik Funk, Junior Jack, David Morales, Nari & Milani, Boy George, e molti altri.

Visto il successo delle edizioni precedenti, che ha permesso di consolidare e ampliare l’offerta, il Maxi - Village si estende, quest’anno, su una superficie di 1.500 mq sulla spiaggia, triplicando così gli spazi consueti. Squadra che vince non si cambia: il Maxi - Village sosterà 2/3 giorni in ciascuna delle località scelte per l’edizione 2019 e, come un vero Holiday Club, proporrà, dall’alba al tramonto, un denso programma di attività rivolte a tutti.

Ad aprire la giornata sessioni di aquagym e balli di gruppo. Si prosegue al pomeriggio con i tornei sportivi: accanto agli evergreen beach – volley e calciobalilla, ci sarà anche la postazione di teqball, un nuovo sport a quattro che unisce calcio e ping pong.

Torna, a grande richiesta, il percorso a ostacoli sulla sabbia“Fiat X Race”. Con una flotta di tavole composta da 10 modelli gonfiabili e la supervisione di istruttori qualificati, immancabili saranno le lezioni e le gare di SUP, o Stand Up Paddle, la disciplina – ormai di punta negli stabilimenti balneari - che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola. E poi ancora, all’ombra degli stand, tante ore di animazione: giochi, quiz, degustazioni, omaggi, gadget, test drive e, a fine giornata, le premiazioni sul Palco. A rendere ancora più unica e dolce la permanenza nel villaggio, ai vacanzieri sotto l’ombrellone saranno offerti dei gelati omaggio, con gusti i gusti esclusivi distribuiti dal suggestivo truck targato McFlurry. Per gli ospiti del Village è prevista anche una originale shopper in cotone.

Il format Vertical Summer Tour, il roadshow che attraversa lo Stivale con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi, nasce nel 2011 sull’onda del successo del fratello maggiore, Vertical Winter Tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande Villaggio vacanze itinerante, capace di portare nelle migliori località di vacanza giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento.

Ad oggi si contano un totale di 19 edizioni di Vertical Tour - tra Summer e Winter edition - e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di stare insieme.