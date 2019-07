Suoni della Terra: arriva a Crotone lo spettacolo che unisce popoli e culture diverse

Un fine settimana arduo, quello appena trascorso per i Carabinieri di Corigliano Calabro, che tra appostamenti vari hanno appurato l’esistenza di un continuo smercio di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi acquirenti e pusher nella centralissima piazzetta Portofino del paese.

Un vero e proprio market della droga senza sosta. I militari hanno così segnalato in meno si 24 ore sette assuntori che avevano acquistato hashish e marijuana, due dei quali addirittura minorenni, procedendo, così, a segnalarli alla Prefettura di Cosenza per i provvedimenti del caso.

Circa 10 i grammi sequestrati fra hashish e marijuana in mano agli acquirenti. Dopo diversi riscontri in abiti civili e con i colori d’istituto è stata quindi fatta irruzione in Via Venezia, piccolo vicolo della piazzetta Portofino.

Alla vista dei militari è stato identificato il pusher, un 22enne coriglianese D.A.C., che in un primo momento tentava la fuga cercando di disfarsi del borsello in cui deteneva la droga, arrivando a colpire alcuni militari, nello stesso tempo sono stati perquisiti gli altri ragazzi presenti.

Nel borsello è stato ritrovato precisamente un panetto di hashish di 100 grammi, circa 25 grammi di marijuana ancora da dividere in dosi, diverse dosi già confezionate e pronte per la vendita di entrambe le tipologie di droga, nonché proventi di spaccio della giornata ammontanti a circa 600 euro in contanti da diverso taglio.

La perquisizione è stata poi diretta all’abitazione del pusher dove nell’armadio della sua camera da letto, fra i vestiti, era nascosto un altro borsello con circa 11 grammi tra hashish e marijuana, nonché un bilancino di precisione funzionante.

Accompagnato in caserma deve rispondere ora di detenzione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Sulla base di quanto riscontrato e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, per il ragazzo si sono spalancate le porte del carcere di Castrovillari in attesa di convalida dell’arresto e degli adempimenti di rito per i gravi reati contestati.

Intanto sono al vaglio dei Carabinieri anche altre posizioni di ragazzi che durante i servizi svolti favorivano lo smercio di droga.