Akrea, denuncia dei dipendenti: “code interminabili e conferimento in tilt a Ponticelli”

"È una situazione che si protrae ormai da dieci giorni con code interminabili per scaricare un mezzo, e un'attesa che è pari a mezza giornata di lavoro di un operaio", quella denunciata dai dipendenti Akrea a causa dei continui rallentamenti che si verificano presso l'impianto di conferimento dei rifiuti sito in località ponticelli.

“Tale inconveniente, in alcuni casi, - spiegano le rappresentanze sindacali - si protrae per tutta la giornata e il conducente si vede costretto a ripresentarsi in discarica il giorno successivo, con conseguenti ritardi e rallentamenti nella raccolta dei rifiuti di quel giorno. Noi, chiediamo l'intervento delle autorità di competenza per trovare una soluzione immediata a questa emergenza che sta per nascere, perché potrebbe non bastare più il tanto impegno che in questi giorni i lavoratori di Akrea ci stanno mettendo per far sentire il meno possibile questo disagio in città, e siamo seriamente preoccupati che Crotone – closa nota - possa trovarsi sommersa di rifiuti se non si trova una soluzione nel più breve tempo possibile”.