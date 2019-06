Calcio a 5. “Squadra che vince non si cambia”, Il Bovalino conferma lo staff tecnico

Il mister Giovanni Venanzi

“Squadra che vince non si cambia”! così diceva Vujadin Boskov, mitico allenatore della Sampdoria degli anni d’oro. Ed è questa la decisone assunta oggi dalla dirigenza del Bovalino Calcio a 5 dopo un’annata strepitosa, forse irripetibile ed unica.

Una promozione in serie B nazionale ottenuta al cardiopalma ma ampiamente meritata, una Supercoppa vinta tra le mura amiche del “Pala La Cava” alla presenza dei massimi responsabili regionali della Lega e con la spinta di un pubblico entusiasta ed euforico.

Professionalità e dedizione sono stati indubbiamente i valori cardine ed emblematici di una società sportiva che opera, già da diversi anni, per la crescita costante e continua degli atleti, una crescita che ha permesso di fare, finalmente, il grande salto tra i professionisti.

Ora, prima d’iniziare l’avventura in un campionato di assoluto livello e valore come quello della Serie B, arriva la notizia da parte della società jonica di “confermare” in blocco lo staff tecnico che così tanto bene ha fatto.

Mister Giovanni Venanzi (allenatore prima squadra), Leonardo Minniti (allenatore in seconda) e Ninni Fontana (preparatore dei portieri) sono, quindi, già pronti per iniziare la nuova avventura.

“Era doveroso per noi confermare lo staff tecnico. La cavalcata del campionato scorso rimarrà nella storia, e ciò grazie soprattutto agli uomini che hanno preparato, diretto, organizzato e stimolato i ragazzi che sono scesi in campo”, hanno spiegato dalla società.